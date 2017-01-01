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ارتفاع عدد ضحايا حادث سيارة نقل المجندين إلى حالتي وفاة و5 مصابين
01
يناير
2017
17:49 PM
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ارتفع عدد المصابين في انقلاب سيارة نقل المجندين بمنطقة السيدة زينب بمحيط محكمة زينهم، إلى 5 مجندين ووفاة طفلة ووالدها
وكانت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة تلقت بلاغا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة نقل مجندين واصطدامها بسيارة ملاكى، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان الحادث للوقوف على ملابسات الواقعة وتوقفت حركة المركبات.وتبين بالفحص أنه أثناء سير سيارة نقل المجندين فوجئ السائق بتوقف |الفرامل| عن العمل مما أدى لاصطدامها بسيارة ملاكى، وانقلابها مما أسفر عن مصرع طفلة ووالدها وإصابة 5 مجندين، وتم نقل المصابين للمستشفيات.
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