كان اللواء مجدي عبد العال مدير أمن القليوبية تلقى إخطارا من العميد أشرف صالح مأمور قسم القناطر الخيرية، يفيد العثور على جثة مسن في العقد الثامن من العمر مقتولا داخل مسكنه بقرية أبو الغيط بالقناطر الخيرية.وتبين أن القاتل |م ح أ| مستأجر في أحد العقارات السكنية التي يمتلكها القاتل، وكان يرغب المجني عليه في طرد الجاني من الشقة بعد وفاة والدته التي كانت تستأجر الشقة.أوضح القاتل في اعترافاته أنه أوهم المجني عليه أن لديه 10 كيلو سكر يرغب في بيعها وبعدها انهال عليه طعنا بالسجن وتوجه لسرقة محتويات الشقة ولم يجد سوى أسطوانتي غاز استولى عليهما وفر هاربا، وتحرر المحضر رقم 11670 إداري القناطر الخيرية، بالعرض على النيابة قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.