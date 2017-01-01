تمكن ضباط مباحث المديرية، بالتنسيق مع مباحث التموين، بمحافظة قنا، من ضبط تاجر بحوزته طن و200 كيلو زيت طعام مجهول المصدر

وكان اللواء صلاح حسان مدير أمن قنا، واللواء محمد هندى مدير المباحث الجنائية، تلقيا إخطارًا يفيد بضبط |على.ش- 62 عاما - تاجر| مقيم قرية العليقات مركز قوص وبحوزته طن و200 كيلو زيت غير صالح للاستهلاك الآدمي لبيعها في الأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.وبمواجهته بالمضبوطات أقر بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيقات.