وأسفرت الحملة عن ضبط (31) قضية شملت 11 قضية عدم حمل شهادة صحية و13 قضية عدم الإعلان عن الأسعار و3 إدارة منشأة بدون ترخيص وقضية عدم وجود سجل تفتيش و5 جوال دقيق بلدي مدعم من قبل الدولة و20 أسطوانة غاز سعة 12.5 كجم مدعمة من قبل الدولة.كما نفذت قوات مباحث شرطة تموين الجيزة جولات تفقدية بقيادة اللواء هشام العراقي مدير الأمن على محطات الوقود ومخازن أسطوانات البوتاجاز، وتم التأكد من أنه لا يوجد أي أزمات وحصة المحافظة متوفرة ولا يوجد أي تغير في أسعارها.كما قامت قوات مباحث الإدارة بالتنسيق مع بعض أصحاب محال الجزارة بعرض لحوم طازجة مستوردة عن طريق شركات الجملة التابعة لوزارة التموين للمواطنين بأسعار تتراوح من 50 إلى 60 جنيهًا للكيلو الواحد.وتم التنسيق أيضا مع الشركة القابضة للسلع الغذائية والتابعة لوزارة التموين لإرسال قوافل من السيارات لبيع |أوراك الدجاج المحلية| بأسعار منخفضة بالمناطق الشعبية للمواطنين محدودي الدخل، تحت إشراف إدارة مباحث التموين بسعر 9.50 جنيهات للكيلو. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتهمين المضبوطين وجار العرض على النيابة.