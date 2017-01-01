ألقت الأجهزة الأمنية بقنا، القبض على مزارع، مطلوب على ذمة قضية مشاجرة، والمطلوب ضبطه وإحضاره في القضية رقم 9596|2016 جنايات دشنا

كان اللواء صلاح حسان مدير أمن قنا، والعميد محمد هندى مدير المباحث، قد تلقوا إخطارًا يفيد بضبط |عبد الفتاح.ج| (55 سنة-مزارع) مطلوب على ذمة قضية إطلاق نار، وعثرت أجهزة الأمن بحوزته على بندقة إلى عيار 320 وعدد 29 طلقة، بقصد الدفاع.وبمناقشة المتهم، اعترف بحيازة السلاح الناري بقصد الدفاع، وأقر بالقضايا المطلوب فيها وتحرر محضر وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.