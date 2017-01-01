قررت محكمة القضاء الإدارى، حجز الثلاثة استشكالات، المقامة من خالد السمان المحامى، بصفته وكيلا عن حازم وسحر الهوارى، والذي يطالب فيها بوقف تنفيذ الثلاثة أحكام الصادرة في الدعويين المقامين من ماجدة الهلباوى وأخرى مقامة من ماجدة محمود عبدالعال، باستبعاد سحر وحازم الهوارى من انتخابات اتحاد الكرة، للحكم بجلسة ٢٢ يناير الجارى

وعقدت جلسة اليوم، برئاسة المستشار سامى عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة.وكان محامى سحر وحازم الهوارى طلب، برد المحكمة قبل الفصل في الإشكالات، المطالبة بوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى، باستبعاد حازم وسحر الهوارى، من انتخابات اتحاد الكرة، وشطب أسمائهم من كشوف المرشحين، وقضت الدائرة الأولى برفض طلبات الرد، وتغريم حازم وسحر 800 جنيه.فيما قضت المحكمة بقبول الثلاثة إشكالات المقامة من ماجدة الهلباوى، وماجدة محمود عبد العال، والذين يطالبون بالاستمرار في تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى، باستبعاد حازم وسحر الهوارى، من انتخابات اتحاد الكرة، وشطب أسمائهم من كشوف المرشحين.وحملت الإشكالات المقامة من سحر وحازم الهوارى أرقام ٧٢٠٧٦، ٧٢٠٩١، ٧٢٠٨٣ لسنة ٧٠ قضائية، بينما حملت الإشكالات المقامة من ماجدة الهلباوى وماجدة محمود أرقام ٧٢١٨٩، ٧٢٢٣٧، ٧٢٢٤٦ لسنة ٧٠ قضائية.