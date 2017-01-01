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تأجيل دعوى بطلان حظر المكالمات عبر تطبيقات الهواتف لـ٢٢ يناير
قررت اليوم الأحد محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار سامى عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد عايد، تأجيل الدعوى المقامة من المحامية الحقوقية عزيزة الطويل، المطالبة ببطلان قرار شركات المحمول بمصر بحظر المكالمات الصوتية عبر التطبيقات المجانية، مثل: «سكايب» و«ڤايبر»، لجلسة ٢٢ يناير الجارى
قال المحامي الحاضر عن جهاز تنظيم الاتصالات، خلال جلسة اليوم الأحد: إن الجهاز قرر حجب المكالمات التي تتم عبر تطبيقات الهواتف المحمولة؛ لأنه تبين أنها تشكل خطرًا على الأمن القومي، مؤكدًا أن ذلك النوع من المكالمات لا يتسنى للجهاز مراقبتها.وذكرت الدعوى أن العديد من المواطنين تضرروا خلال الفترة الأخيرة جراء حجب المكالمات الصوتية عبر التطبيقات المجانية.وأكدت أن شركات المحمول تغاير بين مستخدمي الهاتف المحمول ومستخدمي الـ«يو إس بي مودم» من خلال أجهزة الكمبيوتر، في إجراء المكالمات عبر تلك التطبيقات|، موضحة أنها تحظرها على مستخدمي الهواتف المحمول، وتتيحها لمستخدمي أجهزة الكمبيوتر.
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