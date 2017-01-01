وقال المحامي أسامة الجوهري، دفاع المتهم محمود بسيوني: إن المحكمة غرمت رئيس مصلحة السجون 2000 جنيه، لعدم إحضار موكله من محبسه، وإنه آخر متهم بالقضية.وكانت محكمة جنح العجوزة قد قضت ببراءة سيد مشاغب من اتهامه بالتحريض، على الاعتداء على رئيس نادي الزمالك بإلقاء |كيس| يحوي مادة حارقة عليه، كما قضت بتخفيف حبس |حسام طارق| الشهير بـ|كهربا| العضو بالرابطة من ثلاثة أشهر إلى شهر بعد قبول المعارضة المقدمة منه على الحكم الصادر ضده غيابيا.وقضت المحكمة في حكمها الغيابي بحبس محمود بسيوني، وحسام طارق عبد الفتاح، 3 أشهر، وحبس المتهم محمد أيمن 6 أشهر، وقضت ببراءة 6 آخرين من أعضاء رابطة |وايت نايتس|.وأمرت نيابة العجوزة بإحالة 10 متهمين (3 محبوسين، 7 هاربين) إلى محكمة الجنح، بعد اتهامهم بالاعتداء على |منصور|، أثناء توجهه لمقر النادي لحضور مؤتمر تقديم البرتغالي باتشيكو، المدير الفني الجديد للنادي، ففوجئ بشخص يهاجمه ويصفعه من الخلف، وآخر قام برشه بمادة سائلة، أعقبها تدخل حرس النادي، وضبط أحد الجناة.