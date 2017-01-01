كشفت مصادر خاصة بهيئة الرقابة الإدارية أن المستشار وائل شلبي أمين، عام مجلس الدولة السابق، في طريقه إلى نيابة أمن الدولة العليا، للتحقيق معه في وقائع تورطه بقضية رشوة مدير مشتريات مجلس الدولة جمال اللبان

وكان شلبي قد ألقى القبض عليه في ساعات متأخرة من ليل أمس عقب صدور قرار بذلك من المستشار نبيل صادق النائب العام.يشار إلى أن مجلس الدولة قبل أمس استقالة شلبي من منصبه وكلف المستشار فؤاد عبدالفتاح القيام بمهام الأمين العام للمجلس.