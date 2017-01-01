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«الإضراب والضباب» يعيقان حركة «القطارات والطيران» فى بريطانيا
تسبب إضراب جديد لموظفي شركة السكك الحديد «ساثرن ريلويز» في ارتباك حركة تنقل نحو 300 ألف من مستخدمي القطارات التي تربط جنوب انجلترا بالعاصمة البريطانية، فيما أدى الضباب الكثيف إلى إلغاء عشرات الرحلات الجوية.
ومن المتوقع حصول إضطرابات كبيرة خلال نهاية أسبوع طويلة لأن يوم الاثنين عطلة، في خطوط السكك الحديد التي تربط الجنوب بالعاصمة، وبدء إضراب لسائقي القطارات السبت ما أدى إلى إلغاء جميع رحلات «ساثرن ريلويز».
ويدور النزاع بين النقابات وشركة «ساثرن ريلويز» منذ عدة أشهر حول رغبة الإدارة فى أن تعهد للسائقين وحدهم مسالة أمن القطار الأمر الذي يتقاسمونه حاليا مع موظفين آخرين مسؤولين عن إغلاق أبواب المقصورات.
وبعيدا عن هذا النزاع، تثير الشركة غضب المسافرين بسبب تأخير الرحلات مرارا أو إلغائها في اللحظات الأخيرة، والنقص في عدد الموظفين.
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