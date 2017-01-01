أدان البيت الأبيض الاعتداء «المروع» ضد ملهى ليلي في اسطنبول، الذي أدى إلى مقتل 35 شخصًا وجرح 40 آخرين، كانوا يحتفلون بحلول العام الجديد.

وقال نيد برايس المتحدث باسم مجلس الأمن القومي، إن «الولايات المتحدة تدين بأشد العبارات الاعتداء الإرهابي المروع ضد ملهى في اسطنبول».

وأضاف، أن «فظاعات كهذه يتم ارتكابها ضد أبرياء أتى معظمهم للاحتفال بالعام الجديد، تظهر وحشية المهاجمين».

وتابع «برايس»: «إننا نؤكد مجددًا دعم الولايات المتحدة لتركيا حليفتنا في الأطلسي، وتصميمنا المشترك لمواجهة وهزيمة كل أشكال الإرهاب».

وقال شهود عيان، إنهم سمعوا منفذي الاعتداء يصرخون كلمات عربية، بحسب ما نقلت وكالة «دوغان» للأنباء، موضحة أن نحو 700 إلى 800 شخص كانوا في الملهى أثناء حصول الاعتداء.

وأفاد تلفزيون «إن تي في» التركي، أن العديد من الأشخاص قفزوا في البوسفور مذعورين إثر الاعتداء، مشيرًا إلى أن هناك جهودا تبذل لإنقاذهم من المياه.

ويأتي الهجوم على الملهى الليلي الواقع على الضفة الأوروبية لاسطنبول، بعد تعرض البلاد لسلسلة اعتداءات دموية.

وقال نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية مارك تونر، إن الولايات المتحدة ستكون «على اتصال وثيق» مع السلطات التركية خلال تحقيقها في الاعتداء، مضيفًا: «للأسف، هذا الهجوم الشنيع ليس سوى أحدث محاولة لقتل المدنيين الأبرياء».

واعتبر «تونر»، أن «هذه الاعتداءات تعزز فقط عزمنا القوي على العمل مع حكومة تركيا لمواجهة آفة الإرهاب».

وكانت الشرطة التركية قد أعلنت أنها نشرت 17 ألف عنصر في اسطنبول؛ من أجل تأمين الحماية للاحتفالات بالعام الجديد.