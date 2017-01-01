تستأنف الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامى عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الأحد، الدعوى المقامة من السيد عبد السلام بالى، رئيس مجلس إدارة جمعية أنصار السنة المحمدية، والتي تطالب بإلغاء قرار وزير التضامن بحل الجمعية بقرار رقم ٢١٠ سنة ٢٠١٦، وذلك ضمن ٧ جمعيات محظورة وفقًا للقرار رقم ١١٤١ لسنة ٢٠١٣

واختصمت الدعوى التي حملت رقم ٦٤٧٤٨ لسنة ٧٠ ق، كلا من وزير التضامن الاجتماعى، ومدير مديرية التضامن الاجتماعى بالإسكندرية، ومدير إدارة العامرية الاجتماعية، ومحافظ الإسكندرية، بصفتهم.وقالت الدعوى إن جمعية أنصار السنة المحمدية اشهرت بتاريخ ١٤ فبراير ٢٠١٣ فرع برج العرب تحت رقم ٣٢٣٠، بعد الحصول على الموافقة اللازمة من المركز العام لجماعة أنصار السنة المحمدية بالقاهرة، وتم تشكيل مجلس إدارة الجمعية من ٩ أفراد أغلبهم من خريجى الأزهر الشريف ويعتنقون الفكر القائم على الوسطية، والبعد عن الانشغال بالسياسة.وأضافت الدعوى أن القائمين على الجمعية فوجئوا بورود اسم الجمعية في وسائل الإعلام من بين الجمعيات التي تم تجميد أرصدتها بالبنوك المصرية وحظر أنشطتها والتحفظ على أموالها، وأموال أعضائها، تنفيذا للحكم رقم ٢٣١٥ لسنة ٢٠١٣ الصادر عن محكمة الأمور المستعجلة بحظر أنشطة تنظيم الإخوان وجماعة الإخوان المنبثقة عنه وأى مؤسسة متفرعة منها أو تابعة إليها أو منشأة بأموالها أو تتلقى دعما ماليا أو أي نوع من أنواع الدعم، بالرغم من عدم انتماء جميع فروع جمعية أنصار السنة المحمدية لجماعة الإخوان.