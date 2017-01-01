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نظر دعوى إسعاد يونس ضد ماسبيرو.. اليوم
01
يناير
2017
08:47 AM
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تستأنف محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأحد، الدعوى المقامة من الفنانة إسعاد يونس والتي تطالب بإلزام اتحاد الإذاعة والتليفزيون بدفع ١٩٠ ألف دولار كمستحقات لها عن حقوق بث الأفلام
وكانت الفنانة إسعاد يونس صاحبة شركة إنتاج، تعاقدت مع التليفزيون على بث أفلام من شركتها مقابل مبالغ مالية يتم دفعها من خزينة اتحاد الإذاعة والتليفزيون إلا أن الأخير تقاعس عن سداد المبالغ المستحقة عليه مما اضطرها لإقامة الدعوى.
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