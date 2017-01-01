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استئناف دعوى بطلان انتخابات اتحاد الكرة.. اليوم
تستأنف الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامى عبد الحميد، اليوم الأحد، نظر دعوى مقامة من عمر هريدى، المرشح السابق لعضوية مجلس إدارة الاتحاد المصرى لكرة القدم، والتي يطالب فيها بوقف تنفيذ إعلان نتيجة انتخابات اتحاد الكرة التي اجريت في ٣٠ أغسطس الماضى، وأسفرت عن فوز مجلس إدارة جديد برئاسة المهندس هانى أبو ريدة
وكان دفاع اتحاد الكرة، طالب المحكمة في جلسات سابقة بضم الخمس دعاوى المقامين من عمر هريدى، وطلب بالسماح له باستخراج شهادة من المحكمة الابتدائية بالإسكندرية عما إذا كان صدرت أحكام بالإفلاس ضد سحر وحازم الهوارى عضوى اتحاد الكرة، من عدمها. واختصمت الدعوى التي حملت رقم ٧٢٥٥١ لسنة ٧٠ قضائية، كلا من وزير الشباب والرياضة، ورئيس المجلس القومى للرياضة، والمدير التنفيذى للمجلس القومى للرياضة، والمدير التنفيذى والقائم بأعمال مجلس الإدارة لاتحاد كرة القدم المصرى، بصفتهم.وقالت الدعوى إن كشوف المرشحين لا تمثل الحقيقة لمخالفتها أحكام القضاء، حيث تضم حازم الهوارى الذي ينافسه على عضوية مجلس الإدارة رغم صدور حكم قضائى باستبعاده.
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