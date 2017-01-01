تنظر دائرة جنح محكمة القاهرة الاقتصادية، برئاسة المستشار محمود موسى وأمانة سر أحمد شوقى، الدعوى المقامة من المطرب عمرو دياب، ضد عدد من المواقع الإلكترونية من بينها موقع إسرائيلى يدعى |فرفش|، بتهمة إذاعة عدد من ألبوماته عبر الإنترنت دون إذنه

وكان المطرب عمرو دياب، أقام دعوى قضائية للمطالبة بوقف بث ألبوم |الليلة دى| في 7 مواقع إلكترونية على شبكة الإنترنت، نظرًا لعدم حصولها على إذن كتابى أو تفويض منه بالبث.وأشار |الهضبة| إلى أن موقع |فرفش| الإسرائيلي، والمسئول عن إدارته سيدة تدعى |حنان أيوب|، والتي أرسلت المحكمة إليها إعلانًا عبر السفارة المصرية في |تل أبيب| للحضور، أذاع ألبوماته دون الحصول على إذن منه.