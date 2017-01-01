وأقام الدعوى أعضاء بنقابة المهن الموسيقية طالبوا فيها بفرض الحراسة القضائية على النقابة، وتم إعلان الفنان هاني شاكر بصفته نقيب الموسيقيين على يد محضر بالمقر الرئيسي لنقابة المهن الموسيقية بالدعوى التي استندت إلى تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات وما ورد به من إهدار للمال العام، وقيام مجلس النقابة ونقيبها بالإدلاء بمعلومات مغلوطة عن موقف النقابة المالي ونشر بيانات وحسابات وهمية لا تمت للحقيقة بصلة. وأضافت الدعوى، أن النقابة مهددة بالإفلاس بعد تبديد أموالها لصالح حسابات شخصية لبعض موظفيها والتجاوزات بلغت ذروتها في الاستيلاء على أموال أرامل ومعاشات ومرضى الموسيقيين، والعبث بمقدرات النقابة لصالح عدد من القائمين على مجلسها وتربحهم وتضخم ثرواتهم، كما تم تقديم بلاغات بهذا الشأن، تضمنت تزوير كارنيهات وأوراق رسمية منسوب صدورها للنقابة بواسطة بعض موظفيها.