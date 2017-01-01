كانت المحكمة استمعت في جلسات سابقة للضابط الذي رصد أعمال توظيف الأموال تقنيًا، وكشف عن دوره في الإيقاع بالمتهم وتلقيه أموال المودعين وتوظيفها من خلال موقع إلكتروني عالمي، مقابل نسبة تتراوح ما بين ٧ إلى ١٢ ٪ من قيمة المبالغ المتحصل عليها. كان المستشار محمد فودة، المحامي العام الأول لنيابات الشئون المالية والتجارية، أمر بإحالة أربعة متهمين في قضية توظيف الأموال بالشركة، إلى محكمة جنايات القاهرة الاقتصادية، لتحديد جلسة لمحاكمتهم في القضية المودعة برقم 941 لسنة 2015 جنايات مالية.وكشفت التحقيقات تأسيس كل من |خضر عبد الرحمن العمري، يوسف إبراهيم سعيد |فلسطينيان الجنسية|، ونادين إبراهيم محمد، زوجة الأول |مصرية|، وكريم يسري|، شركة |مركس ماركيتس| منذ عام 2012، وتلقي أموال من المودعين لتوظيفها في مجال الفوركس، إلا أنهم توقفوا عن سداد الأرباح، ما دفع المودعين للجوء إلى القضاء، بموجب 200 بلاغ، تقدموا بها. وأكدت التحقيقات استيلاء المتهمين الأربعة على ما يعادل 100 مليون جنيه من الضحايا، وبناءً عليه أصدرت النيابة أمرًا بضبطهم، وأمرت بحبسهم لحين انتهاء التحقيقات.يشار إلى أن الدائرة الثانية بمحكمة جنايات القاهرة الاقتصادية، أيدت قرار منع أصحاب شركة توظيف الأموال في مجال الفوركس من التصرف في أموالهم، والصادر في وقت سابق عن النائب العام.