تنظر الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامى عبد الحميد، وسكرتارية محمد عايد، اليوم الأحد، الدعوى المقامة من مصطفى قاسم عبد الله قاسم، والتي يطالب خلالها بالتنازل عن الجنسية المصرية

واختصمت الدعوى المسجلة برقم ٦٥٥٦٥ لسنة ٧٠ قضائية، كلا من رئيس الوزراء، ووزير الداخلية، وآخرين، حيث ذكرت الدعوى أن المدعى محبوس على ذمة الجناية رقم ٣٤١٥٠ لسنة ٢٠١٥ جنايات مدينة نصر، ويحمل الجنسية الأمريكية مع احتفاظه بالجنسية المصرية التي طالب من المحكمة أن تقضي له بالتنازل عنها.