تنظر محكمة القضاء الإداري، اليوم الأحد برئاسة المستشار سامى عبد الحميد، اليوم الأحد، الدعوى المقامة من عثمان عنانى الممثل القانونى لجمعية الإخوان المسلمين، والتي تطالب بإلزام رئيس الجمهورية بوقف تنفيذ القرار الوزارى رقم ٢٢٧ لسنة ٢٠١٣ بحل جمعية الإخوان المسلمين بناءً على الحكم الصادر من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة في الدعوى رقم ٢٣١٥ لسنة ٢٠١٣