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«الإداري» تنظر اليوم دعوى وقف تنفيذ قرار حل جمعية الإخوان المسلمين
01
يناير
2017
05:47 AM
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تنظر محكمة القضاء الإداري، اليوم الأحد برئاسة المستشار سامى عبد الحميد، اليوم الأحد، الدعوى المقامة من عثمان عنانى الممثل القانونى لجمعية الإخوان المسلمين، والتي تطالب بإلزام رئيس الجمهورية بوقف تنفيذ القرار الوزارى رقم ٢٢٧ لسنة ٢٠١٣ بحل جمعية الإخوان المسلمين بناءً على الحكم الصادر من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة في الدعوى رقم ٢٣١٥ لسنة ٢٠١٣
واختصمت الدعوى التي حملت رقم ١٣٣٩٣ لسنة ٦٨ ق، كلا من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء بصفتهما، حيث طالبت الدعوى ببطلان القرار الوزارى الصادر بتاريخ ٩ أكتوبر ٢٠١٣.
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