تعرضت الصفحة الشخصية للسيد شومان، شقيق الدكتور عباس شومان وكيل الأزهر الشريف، عبر موقع التواصل الاجتماعي |فيس بوك| للقرصنة الإلكترونية من قبل مجهولين

ونشر الهاكرز منشورًا بعنوان: «خبـــر عاجــــــــــل الدكتور عباس شومان شيخًا للأزهر بعد تنحي الطيب».ونفى الشيخ السيد شومان في تصريح خاص لـ«فيتو» صحة الخبر، مشيرًا إلى أن مجهولين اخترقوا الحساب الخاص به.