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ضبط «عاطل» هارب من 10 سنوات سجن في المنصورة
01
يناير
2017
03:47 AM
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تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة محطة سكة حديد المنصورة، من ضبط |م
ف.م| عاطل، أثناء تواجده بمحطة سكك حديد طلخا. بالكشف عن المتهم تبين أنه مطلوب ضبطه للتنفيذ عليه في القضية رقم 2133/2016 جنايات مركز شرطة سمنود – الغربية | مخدرات | حصر رقم 534/2016 غيابي بالسجن لمدة 10 سنوات.بالعرض على اللواء محمد يوسف مساعد الوزير لشرطة النقل والمواصلات، أمر باتخاذ كافة الإجراءات القانونية، تحرر المحضر اللازم وأرسل بالمحكوم عليه لمركز شرطة طلخا لقيده وعرضه على النيابة.
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