اسطنبول (رويترز) - قال واصب شاهين حاكم اسطنبول للصحفيين إن 35 شخصا على الأقل قتلوا وأصيب 40 آخرون عندما فتح مهاجم النار على محتفلين بالعام الجديد في ملهى ليلي باسطنبول يوم الأحد.

وأضاف شاهين أن المهاجم أطلق النار على ضابط شرطة ومدني وهو يدخل الملهى الليلي في حي أورتاكوي باسطنبول قبل أن يطلق النار داخل المبنى. ووصف شاهين الهجوم بالعمل الإرهابي.

(إعداد محمد اليماني للنشرة العربية)