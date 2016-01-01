قضت المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار عادل لحظى نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم السبت، بقبول ١٢ دعوى تطالب بإلزام وزارة الداخلية، بإلحاق أمناء الشرطة بالفرقة المؤهلة بكادر الضباط

واختصمت الدعاوى التي حملت أرقام ١٩٩٦/٢٠٠٧/٢٠٠١/٢٠٠/١٩٩٩/١٩٩٥/١٩٩٧/٢٠٠٩ وزير الداخلية وآخرين.وذكرت الدعاوى أن القانون سمح لأمناء الشرطة بالالتحاق بالفرق المؤهلة لضباط الشرطة بعد حصولهم على مؤهل عال أثناء الخدمة، إلا أن وزارة الداخلية امتنعت بقرار من وزير الداخلية، ما حدا بهم للطعن على القرار.