عقدت الأكثرية والمعارضة الكنغولية، السبت، اجتماعا في مقر الأسقفية بكينشاسا، لوضع اللمسات الأخيرة على اتفاق لحل الأزمة السياسية الناجمة عن بقاء الرئيس جوزف كابيلا في السلطة في جمهورية الكونغو الديموقراطية.



وقال أحد كبار المسؤولين في المؤتمر الأسقفي الوطني في الكونغو الذي يضطلع بدور الوسيط في المفاوضات بين الأكثرية والمعارضة، إن «الاتفاق جاهز، لكن جميع الأطراف حضروا هذا الصباح حاملين مطالب جديدة حول تفاصيل يريدون إدراجها في الاتفاق، وهذا ما يؤخر مراسم التوقيع».



من جانبه، أوضح أحد مندوبي الأكثرية طالبا «عدم كشف هويته» أن ولادة الاتفاق ستكون عملية شاقة.

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