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مجلس الأمن يتبنى مشروع القرار الروسي بشأن الهدنة في سوريا
31
ديسمير
2016
22:15 PM
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أصدر مجلس الأمن الدولي، السبت، قرارًا بالإجماع يدعم الخطة «الروسية - التركية» من أجل وقف لإطلاق النار ومفاوضات في سوريا، لكن من دون المصادقة على تفاصيلها.
ونص القرار الذي تم تبنيه إثر مشاورات مغلقة على أن المجلس "يرحب ويدعم جهود" السلام التي تبذلها موسكو وأنقرة و"يأخذ علما" بالاتفاق الذي توصلتا إليه في 29 ديسمبر.
ونص القرار الذي تم تبنيه إثر مشاورات مغلقة على أن المجلس "يرحب ويدعم جهود" السلام التي تبذلها موسكو وأنقرة و"يأخذ علما" بالاتفاق الذي توصلتا إليه في 29 ديسمبر.
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