اخبار مصر
-
رياضة
- شديد قناوي يقود المنيا فنيا في مواجهة البداري رغم وفاة شقيقه
- «طائرة المنيا للآنسات» يفوز على كفر المصيلحة بتمهيدى الممتاز
- الإنتاج يتمسك بـ«شوقي غريب» وراحة أسبوع للاعبين
- 18 لاعبا في قائمة المنيا استعدادا للبداري بالمظاليم
- الحضري يخضع لعملية استشفاء استعدادا لأمم أفريقيا (صورة)
- الزمالك يوافق على رحيل محمد صلاح
- سموحة يحصل على خدمات لاعب الإسماعيلي مجانا
- تشيلسي يعزز صدارته ويونايتد يحقق فوزا متأخرا
- معسكر مغلق للتعدين استعدادا للشرقية بكأس مصر
- بالصور.. الحضري يستعد لأمم أفريقيا بجلسة استشفاء في الأسيوطي
-
التوك شو
- الديهي لـ«الجبالي وحب مصر»: «مصر مش مستحملة والشعب كفر بكم»
- رئيس الجالية المصرية بالكويت: اتهامات الجبالي «باطلة» وصورها «مفبركة»
- «الجيوشى»: 36 مليار جنيه قروض على وزارة النقل لـ«المالية»
- خبير بالشئون التركية: سوريا ساحة خصبة لتصفية الحسابات بين الدول الكبرى
- وزير النقل: تشغيل أول خط نهرى من دمياط إلى القاهرة في ديسمبر
- وزير النقل: 20 مليون جنيه خسائر المترو شهريا
- أحمد موسى يحرج وزير الأوقاف بنشر فيديو لشعائر الشيعة داخل مسجد الحسين
- «السلمي»: كنت على خلاف جوهري مع الإخوان.. ونظموا مليونية ضدي
- «السلمي»: لم أترشح للبرلمان بسبب وجود عناصر غير مناسبة
- «السلمي»: أؤيد رئاسة المستشار عدلي منصور للبرلمان المقبل
الصين تخفض إنتاجها السنوى من الفحم لـ800 مليون طن بحلول 2020
31
ديسمير
2016
22:15 PM
بواسطة
قررت الصين تخفض قدراتها السنوية لإنتاج الفحم إلى 800 مليون طن بحلول 2020، «بحسب خطة وكالة حكومية كشفت عنها الصحافة الرسمية السبت».
وفى إطار خفض القدرات، سيبلغ اجمالي الإنتاج الفعلي للفحم نحو 3.9 مليارات طن في 2020، في مقابل 3.75 مليارات فى 2015، «وفق ما ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة».
وأكدت وكالة أنباء الصين الجديدة أن هذه الأهداف ترمي إلى تحسين الفاعلية والشروط الأمنية في إنتاج الفحم، مشيرة إلى أن المناجم الصغيرة الإنتاج يمكن أن تكون معنية بالإقفال أكثر من سواها.
وفى إطار خفض القدرات، سيبلغ اجمالي الإنتاج الفعلي للفحم نحو 3.9 مليارات طن في 2020، في مقابل 3.75 مليارات فى 2015، «وفق ما ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة».
وأكدت وكالة أنباء الصين الجديدة أن هذه الأهداف ترمي إلى تحسين الفاعلية والشروط الأمنية في إنتاج الفحم، مشيرة إلى أن المناجم الصغيرة الإنتاج يمكن أن تكون معنية بالإقفال أكثر من سواها.
بواسطة
التعليقات
المزيد في حوادث وقضايا
لحظة بلحظة
- «في حب مصر» تنظم احتفالية لنواب غرب الدلتا.. غدا (0)
- «مبادرة الشباب» تطلق حملة لمواجهة ارتفاع سعر الدولار (0)
- «عاصم عبد الماجد».. إرهابي مع سبق الإصرار (0)
- زين السادات: البرلمان القادم مطالب بمراجعة القوانين والتشريعات (0)
- مرشح بمدينة نصر يطالب الشعب المصري بالاصطفاف الوطني (0)
لا يوجد كلمات دلالية لهذا الموضوع