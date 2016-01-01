قررت الصين تخفض قدراتها السنوية لإنتاج الفحم إلى 800 مليون طن بحلول 2020، «بحسب خطة وكالة حكومية كشفت عنها الصحافة الرسمية السبت».



وفى إطار خفض القدرات، سيبلغ اجمالي الإنتاج الفعلي للفحم نحو 3.9 مليارات طن في 2020، في مقابل 3.75 مليارات فى 2015، «وفق ما ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة».



وأكدت وكالة أنباء الصين الجديدة أن هذه الأهداف ترمي إلى تحسين الفاعلية والشروط الأمنية في إنتاج الفحم، مشيرة إلى أن المناجم الصغيرة الإنتاج يمكن أن تكون معنية بالإقفال أكثر من سواها.

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