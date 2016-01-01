قررت نيابة العياط، إحالة صاحب مزرعة حيوانات إلى محكمة الجنح تهمة التسبب في قتل الطفلة أماني محمد 9 سنوات عن طريق الخطأ، بعدما هرب نمر مفترس من مزرعته وهجم عليها، على أن تبدأ غد الأحد أولى جلسات محاكمته

وكشفت التحقيقات، أن الطفلة المجنى عليها تدعى أماني محمد فضيل، وتبلغ من العمر 9 سنوات، وأنها أصيبت بجرح قطعى في الرقبة من الجهة اليسرى، نتيجة افتراسها من قبل النمر الجبلي، وتم نقلها إلى المستشفى العام بالعياط، وهناك لفظت أنفاسها الأخيرة.وأضافت التحقيقات، أن النمر هرب من إحدى المزارع المرخصة من وزارة الزراعة والخاصة بتربية الحيوانات المفترسة والمملوكة لأحد رجال الأعمال، وأنه ضل طريقه حتى وصل إلى المنطقة الجبلية بكفر حميد بمركز العياط، واعتلى أحد الأشجار وفور رؤيته للطفلة، قفز عليها من أعلى الشجرة، وغرس مخالبه في رقبتها، وحينما شاهد الأهالي الواقعة هرولوا لنجدة الطفلة، ففر النمر هاربًا.