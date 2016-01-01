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شرطة السياحة تؤمن 1245 فندقا ومنطقة أثرية في ليلة رأس السنة
كثفت الإدارة العامة لشرطة السياحة بإشراف اللواء طه بيومي مساعد وزير الداخلية، من تواجدها بمحيط الفنادق والملاهي الليلية والبارات في احتفالات ليلة رأس السنة؛ لمواجهة أي حالة للخروج عن الإطار القانون تنفيذًا لتكليفات اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية
وشنت مباحث السياحة برئاسة اللواء أشرف عز العرب مدير الإدارة العامة لمباحث السياحة، حملات أمنية موسعة على الملاهى والبارات والفنادق السياحية للتأكد من الالتزام بالقواعد والضوابط المصرح بها بتلك الأماكن.وأفاد مصدر أمني، أن شرطة السياحة تؤمن قرابة 1000 فندق على مستوى الجمهورية، و245 منطقة أثرية على مستوى مصر منها 5 مناطق أثرية مزمع إقامة حفلات رأس السنة بها.وكانت شرطة السياحة وضعت خطة تتضمن مكافحة جرائم الدعارة وممارسة مهنة الرقص دون ترخيص، ومداهمة محال الخمور غير المرخصة، وحملات تفتيشية على الشقق المشبوهة والملاهي الليلية غير الحاصلة على ترخيص من إدارة السياحة.وتتضمن الخطة نشر العناصر السرية بشكل كامل لتأمين المداخل والمخارج والمحيط الخارجي لجميع المنشآت السياحية والأثرية، وأيضا متابعة المحال والملاهي الليلية والمطاعم والعائمات السياحية والفنادق.ويقود الحملات العميد خالد المليجي رئيس مباحث السياحة، والعقيدان أدهم عامر رئيس مباحث الفنادق ووليد بدر رئيس مباحث آداب السياحة لمتابعة ومراقبة تلك المنشآت ورصد أي معلومات من شأنها الإخلال بالمنظومة الأمنية مع فحص ومراجعة المقيمين بالفنادق والمترددين عليها، ومتابعة فحص العاملين والكشف عليهم جنائيا وسياسيا وتوسيع دوائر الاشتباه تنسيقا مع الجهات الأمنية المختلفة، مع تكثيف الحملات الأمنية والإشراف على إقامة السدادات الإلكترونية على المنافذ الخارجية والاستعانة بالتقنيات الأمنية الحديثة المخصصة بأجهزة للكشف عن المعادن والمفرقعات والمتفجرات على كل المنافذ بجميع المنشآت.وتم إعداد فرق مباحث للمرور على المحال الليلية لملاحظة الحالة، ويقوم ضباط شرطة السياحة ومباحث الآداب في الأقسام التابعة لها بالإشراف على الأماكن السياحية الخاضعة للإشراف الأمني، والحاصلة على تصريحات بممارسة أعمالها.
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