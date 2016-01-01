-
رياضة
- معسكر مغلق للتعدين استعدادا للشرقية بكأس مصر
- بالصور.. الحضري يستعد لأمم أفريقيا بجلسة استشفاء في الأسيوطي
- محمد صلاح مديرا فنيا لحرس الحدود
- كابوريا ينتظم بمعسكر المنتخب العسكري 2 يناير
- بوجبا ينتزع فوزا متأخرا لمانشستر يونايتد على ميدلسبره
- ليستر يقلل مخاوف الهبوط بالفوز 1-صفر على وست هام
- الإسماعيلي يعلن الجهاز المعاون للمدرب التشيكي شتراكا
- نيدفيد وبيكهام على رأس قائمة الفراعنة استعدادا لأمم أفريقيا للشباب
- بلاغ للنائب العام يتهم الإسماعيلي بالتحريض على ضرب مدربي الاتحاد السكندري
- انضمام العيسوي للجهاز المعاون لـ«ستراكا» لقيادة الإسماعيلي
-
التوك شو
- الديهي لـ«الجبالي وحب مصر»: «مصر مش مستحملة والشعب كفر بكم»
- رئيس الجالية المصرية بالكويت: اتهامات الجبالي «باطلة» وصورها «مفبركة»
- «الجيوشى»: 36 مليار جنيه قروض على وزارة النقل لـ«المالية»
- خبير بالشئون التركية: سوريا ساحة خصبة لتصفية الحسابات بين الدول الكبرى
- وزير النقل: تشغيل أول خط نهرى من دمياط إلى القاهرة في ديسمبر
- وزير النقل: 20 مليون جنيه خسائر المترو شهريا
- أحمد موسى يحرج وزير الأوقاف بنشر فيديو لشعائر الشيعة داخل مسجد الحسين
- «السلمي»: كنت على خلاف جوهري مع الإخوان.. ونظموا مليونية ضدي
- «السلمي»: لم أترشح للبرلمان بسبب وجود عناصر غير مناسبة
- «السلمي»: أؤيد رئاسة المستشار عدلي منصور للبرلمان المقبل
رئيس مجلس الدولة يخطر النائب العام باستقالة «شلبي» للتحقيق معه
أرسل المستشار الدكتور محمد عبد الحميد مسعود رئيس مجلس الدولة- خطابا إلى المستشار نبيل صادق النائب العام، يبلغه بتقديم المستشار وائل شلبي نائب رئيس المجلس الأمين العام، استقالته
وذكر الخطاب الذي حصلت «فيتو» على نسخة منه، بأن ذلك جاء ردا على مذكرة، أرسلها النائب العام بشأن التحقيقات التي تجري بمعرفة نيابة أمن الدولة العليا، في القضية رقم 1150 لسنة 2016 حصر أمن دولة العليا.يشار إلى أن المجلس الخاص للشئون الإدارية بمجلس الدولة، عقد اجتماعا عاجلا، مساء اليوم السبت، قرر خلاله قبول الاستقالة المقدمة من المستشار وائل شلبي نائب رئيس مجلس الدولة، الأمين العام السابق للمجلس.وقرر المجلس بالإجماع اختيار المستشار فؤاد عبد الفتاح محمد نائبا لرئيس المجلس؛ للقيام بمهام الأمين العام للمجلس.كما قرر المجلس تشكيل لجنة برئاسة المستشار ياسر الكرديني نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية ممثل عن وزارة المالية، وممثل عن الجهاز المركزي للمحاسبات، وبعض العاملين بإدارة التفتيش الإداري بمجلس الدولة؛ لفحص جميع المستندات الخاصة بجميع العقود التي أبرمها مجلس الدولة، خلال 5 سنوات ماضية؛ للوقوف على مدى مطابقتها للقانون.وكان وفد من الرقابة الإدارية قد حضر إلى مجلس الدولة، بصحبة المتهم في قضية الرشوة «جمال اللبان» مدير مشتريات مجلس الدولة؛ لتصوير كافة المستندات في مكتبه.واستقبل وفد الرقابة الإدارية ونيابة أمن الدولة كل من المستشار «محمد الدمرداش» عضو المجلس الفني لرئيس المجلس، و«محمد حسن» رئيس المكتب الفني لرئيس المجلس، والمستشارين «إسلام محروس» و«محمد نشأت» أعضاء الأمانة الفنية.وتم تقييد المتهم «محمد اللبان» بقصر الأميرة فوقية بالكلبشات وسط تشديد أمني مكثف.
التعليقات
المزيد في حوادث وقضايا
لحظة بلحظة
- «في حب مصر» تنظم احتفالية لنواب غرب الدلتا.. غدا (0)
- «مبادرة الشباب» تطلق حملة لمواجهة ارتفاع سعر الدولار (0)
- «عاصم عبد الماجد».. إرهابي مع سبق الإصرار (0)
- زين السادات: البرلمان القادم مطالب بمراجعة القوانين والتشريعات (0)
- مرشح بمدينة نصر يطالب الشعب المصري بالاصطفاف الوطني (0)