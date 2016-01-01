وذكر الخطاب الذي حصلت «فيتو» على نسخة منه، بأن ذلك جاء ردا على مذكرة، أرسلها النائب العام بشأن التحقيقات التي تجري بمعرفة نيابة أمن الدولة العليا، في القضية رقم 1150 لسنة 2016 حصر أمن دولة العليا.يشار إلى أن المجلس الخاص للشئون الإدارية بمجلس الدولة، عقد اجتماعا عاجلا، مساء اليوم السبت، قرر خلاله قبول الاستقالة المقدمة من المستشار وائل شلبي نائب رئيس مجلس الدولة، الأمين العام السابق للمجلس.وقرر المجلس بالإجماع اختيار المستشار فؤاد عبد الفتاح محمد نائبا لرئيس المجلس؛ للقيام بمهام الأمين العام للمجلس.كما قرر المجلس تشكيل لجنة برئاسة المستشار ياسر الكرديني نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية ممثل عن وزارة المالية، وممثل عن الجهاز المركزي للمحاسبات، وبعض العاملين بإدارة التفتيش الإداري بمجلس الدولة؛ لفحص جميع المستندات الخاصة بجميع العقود التي أبرمها مجلس الدولة، خلال 5 سنوات ماضية؛ للوقوف على مدى مطابقتها للقانون.وكان وفد من الرقابة الإدارية قد حضر إلى مجلس الدولة، بصحبة المتهم في قضية الرشوة «جمال اللبان» مدير مشتريات مجلس الدولة؛ لتصوير كافة المستندات في مكتبه.واستقبل وفد الرقابة الإدارية ونيابة أمن الدولة كل من المستشار «محمد الدمرداش» عضو المجلس الفني لرئيس المجلس، و«محمد حسن» رئيس المكتب الفني لرئيس المجلس، والمستشارين «إسلام محروس» و«محمد نشأت» أعضاء الأمانة الفنية.وتم تقييد المتهم «محمد اللبان» بقصر الأميرة فوقية بالكلبشات وسط تشديد أمني مكثف.