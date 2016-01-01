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مديرو الأمن يتفقدون أماكن تجمعات المواطنين وتأمين الكنائس
تفقد مديرو الأمن بمختلف المحافظات، اليوم السبت، الخدمات الأمنية المكلفة بتأمين كافة المنشآت الحيوية والكنائس والميادين في إطار الاستعدادات الأمنية لتأمين احتفالات رأس السنة؛ تنفيذًا لتكليفات اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية
طالب مديرو الأمن من الخدمات الأمنية الحفاظ على منطقة خالية في محيط كل كنيسة كحرم آمن لها يمنع تواجد أو مرور أي سيارات أو دراجات بخارية بها وتواجد البوابات الإلكترونية لفحص المترددين عليها مع قيام خبراء المفرقعات بالتمشيط المستمر لها كإجراء احترازي دوري لتحقيق أعلى درجات التأمين.وكلف مديرو الأمن، القيادات الإشرافية بنشر الأقوال الأمنية وقوات الانتشار السريع التي تجوب كافة أرجاء العاصمة لتحقيق أعلى درجات التأمين في كافة الشوارع والميادين بالإضافة لمحيط الكنائس والفنادق والمتنزهات التي تشهد الاحتفال بهذه المناسبة.وتوسيع دائرة الاشتباه وضبط كل ما يخل بالأمن العام – مع استمرار كافة الخدمات لحين انتهاء كافة الاحتفالات وانصراف المحتفلين وهدوء الحالة الأمنية في كافة أنحاء المحافظة.
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