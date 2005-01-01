حث الرئيس الصيني شي جين بينغ، السبت، المجتمع الدولى على التكاتف لبناء عالم أكثر سلامًا وازدهارًا، وذلك في كلمات تهنئة وجهها للشعب الصيني وشعوب العالم بمناسبة العام الجديد.



وقال بينغ - في خطاب ألقاه قبل ساعات من بدء السنة الجديدة - إن العمل الجاد والجهود المشتركة في عام 2017 ستجعل الصين والعالم أفضل، مضيفا أنه «لا يوجد شيء بدون مقابل، بالعمل الجاد فقط نستطيع أن نحقق الأحلام».



وتابع: أن «2016 كان عامًا غير عادي بالنسبة للصين، حيث حققت تقدما في جميع المجالات وعلى كافة الأصعدة».

مشاركة في: Facebook del.icio.us Digg StumbleUpon Twitter Shoruk بواسطة