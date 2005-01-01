قالت وسائل إعلام أمريكية إن قراصنة روس تمكنوا من اختراق الشبكة الكهربائية في الولايات المتحدة عبر شركة مزودة للكهرباء في ولاية فيرمونت شرق البلاد.



وقال راديو «سوا» الأمريكي، السبت، إنه «تم العثور داخل نظام الشركة المزودة للكهرباء في فيرمونت على رمز يرتبط بعملية قرصنة معلوماتية»، مضيفة أن الهجوم الإلكتروني لم يؤثر على عمليات الشركة لكنه كشف عن نقطة ضعف خطيرة.



وأشار إلى أن السلطات الأمريكية لم تحدد - حتى الآن - الدوافع الروسية من وراء تلك العملية، مرجحة أن يكون القراصنة قد حاولوا تقويض عمليات الشركة المزودة للكهرباء التي لم يتم الإفصاح عن اسمها، أو أنهم حاولوا القيام باختبار.



ولفت «سوا» إلى أن هناك شركتين كبيرتين مزودتين للكهرباء في فيرمونت هما «جرين ماونتن باور» و«بورلينجتن إلكتريك».



يذكر أنه في ديسمبر 2015، عاش نحو 80 ألفا من سكان غرب أوكرانيا في الظلام عدة ساعات، إثر هجوم إلكتروني غير مسبوق، ووجهت أصابع الاتهام بالمسؤولية عن الهجوم إلى الروس الذين نفوا ذلك.

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