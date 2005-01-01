استقبل المواطنون اليابانيون العام الجديد 2017، منذ قليل، بالاحتفالات وتبادل التهاني والأحضان في شوارع العاصمة اليابانية "طوكيو".



وحمل المحتفلون البالونات البيضاء وأدوات الزينة، أثناء تجمعاتهم بالشوارع، مرددين الأغاني والأناشيد، للتعبير عن فرحتهم بحلول العام الجديد، وانتهاء عام 2016.







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