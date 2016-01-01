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مصرع مسنة بالدقهلية بسبب موقد غاز استخدمته للتدفئة
لقيت مسنة مقيمة بمدينة أجا في محافظة الدقهلية مصرعها حرقا داخل منزلها إثر اشتعال النيران بها والممتدة من موقد غاز صغير تستخدمه في التدفئة
تلقى اللواء مصطفى النمر مدير أمن الدقهلية إخطارا من العميد فايق الزكى مأمور مركز شرطة أجا، يفيد بورود بلاغ من محمد ا.ع. 57 سنة عامل ومقيم منطقة 15 مايو مدينة القاهرة بوفاة والدته هانم ا. م.89 سنة ربة منزل، بمسكنها نتيجة إصابتها بحروق متفرقة بالجسم على إثر اشتعال النيران بها والممتدة من موقد غاز صغير تستخدمه في التدفئة ولم يتهم أحد بالتسبب في ذلك.بالانتقال والفحص تبين أن المنزل مكون من طابق واحد |شقة واحدة| مشيد بالطوب اللبن ومعروش بالسدة والعروق الخشبية، ووجود جثة المتوفاة بها حروق متفرقة بالجسم ومسجاة داخل غرفة النوم على أريكة خشبية بها آثار حريق. بسؤال نجلة المتوفاة جازية 53 سنة ربة منزل، أيدت المضمون وأضافت أن والدتها كانت تُقيم بالمنزل بمفردها، ولم تتهم أحدا بالتسبب في وفاتها.أُخطرت النيابة العامة بالواقعة وتم نقل الجثة إلى مستشفى أجا المركزى ورد تقرير مفتش الصحة يُفيد بأن سبب الوفاة حروق متفرقة بالجسم من الدرجات الثلاث، ولا توجد شبهة جنائية. تحرر عن ذلك المحضر رقم 14 أحوال المركز بتاريخه وبالعرض على النيابة العامة، وقررت التصريح بدفن جثة المتوفاة.
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