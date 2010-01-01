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السجن المشدد 10 و7 سنوات لـ 15 متهما بأحداث عنف بالمنيا
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ديسمير
2016
17:48 PM
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أيدت المحكمة العسكرية بأسيوط حبس 15 متهما إخوانيا باقتحام وحرق كنيسة دلجا وفرع بنك مصر بدير مواس في إعادة إجراءات محاكمتهم على النحو التالي: حبس 3 متهمين إخوان 10 سنوات في قضية اقتحام وحرق فرع بنك ديرمواس جنوب محافظة، ومعاقبه 12 متهما باقتحام وحرق كنيسة دلجا التابعة لمركز ديرمواس بالسجن 7 سنوات
وأكد خالد الكومي محامي المتهمين أن المحكمة أفرجت عن | سيد عيسى | 74 سنة نظرا لظروفه الصحية وأيدت حبس المتهم أسامة رجب بسجنه 3 سنوات وكان ألقي القبض عليه وهو لا يزال حدث وهو من مواليد سنة 1998.
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