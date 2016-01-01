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تسليم جثة شاب غرق بترعة الإسماعيلية لذويه في القليوبية
سلمت الأجهزة الأمنية بالشرقية منذ قليل، جثة الشاب الذي عثر عليه أمس غريقا بمياه ترعة الإسماعيلية إلى ذويه من مشرحة مستشفى بلبيس المركزى
وأنهى أهالي المتوفي إجراءات استلام الجثة وتم تسليمهم إياها من المشرحة فيما تكثف إدارة البحث الجنائي تحرياتها حول الواقعة.وكان اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، قد تلقى إخطارًا من عمليات النجدة يفيد بعثور أهالي بلبيس على جثة لشاب في العقد الثالث من عمره ويرتدي كامل ملابسه بترعة الإسماعيلية بدائرة مركز بلبيس.وبانتقال الأجهزة الأمنية لمكان الواقعة وبالفحص تبين أن الجثة لشخص يدعى أحمد فتحى سيد حسن مقيم سرياقوس الخانكة قليوبية.وتم نقل الجثة للمستشفى وتحرر محضر بموجب الواقعة وتم انتداب الطبيب الشرعي لبيان سبب الوفاة وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحرى عن الواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.
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