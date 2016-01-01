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ضبط عاطل هارب من حكم بالسجن المؤبد في الجيزة
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ديسمير
2016
17:48 PM
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ضبط رجال مديرية أمن الجيزة عاطلا هاربا من حكم بالسجن المؤبد وغرامة مالية قدرها ١٠٠ ألف جنيه على خلفية اتهامه في قضية مخدرات، وذلك في كمين أمني بمحيط جامعة القاهرة
وبدأت تفاصيل الواقعة بانتشار الأقوال الأمنية بمحيط جامعة القاهرة لملاحظة الحالة الأمنية ومتابعتها، وأثناء تواجد القوات وقيامهم بعملهم اشتبهوا في المتهم وباستيقافه وإجراء الكشف الجنائي عليه، تبين أنه هارب من هذا الحكم الجنائي.وبمواجهة المتهم أقر بالحكم الصادر ضده، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.
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