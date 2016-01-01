اندلع حريق في مجموعة مخلفات |كرتون| بمنطقة زاوية أبو مسلم دائرة مركز شرطة أبو النمرس جنوب قطاع الجيزة، وتمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على الحريق وإخماده

وكان اللواء هشام العراقي مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، تلقى إخطارا من مركز شرطة أبو النمرس يفيد باندلاع حريق بمجموعة مخلفات دائرة القسم.وعلي الفور أمر العراقي بانتقال رجال الحماية المدنية إلى محل البلاغ وتمكنوا من السيطرة على الحريق وإخماده دون وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح.تحرر المحضر اللازم عن الواقعة، وأخطر اللواء خالد شلبي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وتولت النيابة العامة التحقيق.