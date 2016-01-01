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«ترامب»: أتمنى عاما سعيدا حتى لأعدائي
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ديسمير
2016
16:15 PM
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أعرب الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، عن خالص تهانيه للجميع بمناسبة بداية العام الميلادي الجديد 2017.
وقال «ترامب»، في تغريدة له عبر حسابه على موقع التدوينات المصغرة «تويتر»، اليوم السبت، «سنة جديدة سعيدة للجميع، بما في ذلك العديد من أعدائي والذين حاربوني وخسروا بشكل سيئ للغاية، أحبكم».
وقال «ترامب»، في تغريدة له عبر حسابه على موقع التدوينات المصغرة «تويتر»، اليوم السبت، «سنة جديدة سعيدة للجميع، بما في ذلك العديد من أعدائي والذين حاربوني وخسروا بشكل سيئ للغاية، أحبكم».
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