وتابع أبو العزم، أنه يجوز لمجلس الوزراء التعاقد مع الأشخاص والشركات بالأمر المباشر وبتحديد ما لا يتجاوز قيمته ٢٠ مليون جنيه، وأشار إلى أن ضرورة الأمر المباشر حسب الاحتياجات والاعتمادات المالية وتكون بتشكيل لجنة هي المسئولة عن أسعار السوق.