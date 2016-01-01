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مدير أمن القاهرة يتفقد إجراءات تأمين الكنائس
نظم اللواء خالد عبد العال، مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة، اليوم السبت، زيارة مفاجئة للخدمات الأمنية على عدد من الكنائس
وتهدف الزيارة للتأكد من تطبيق الخطط الأمنية التي تم اعتمادها لتوفير أقصى درجات التأمين لدور العبادة المسيحية بالتزامن مع احتفالات أعياد الميلاد.وأكد مدير الأمن أهمية الحفاظ على منطقة خالية في محيط كل كنيسة كحرم آمن لها يمنع تواجد أو مرور أية سيارات أو دراجات بخارية بها وكذا تواجد البوابات الإلكترونية لفحص المترددين عليها مع قيام خبراء المفرقعات بالتمشيط المستمر لها كإجراء احترازي دوري لتحقيق أعلى درجات التأمين.وشدد على نشر الأقوال الأمنية وقوات الانتشار السريع التي تجوب كافة أرجاء العاصمة لتحقيق أعلى درجات التأمين في كافة الشوارع والميادين بالإضافة لمحيط الكنائس والفنادق والمتنزهات التي ستشهد احتفالات وقداسات بهذه المناسبة.وكلف خدمات البحث الجنائي بتوسيع دائرة الاشتباه وضبط كل ما يخل بالأمن العام – مع استمرار كافة الخدمات لحين انتهاء كافة الاحتفالات وانصراف المحتفلين وهدوء الحالة الأمنية في كافة أنحاء المحافظة.يأتى ذلك استمرارًا لجهود المديرية في تأمين العاصمة ودور العبادة في احتفالات الطوائف المسيحية بأعياد رأس السنة الميلادية وبناءً على تكليفات اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية باستنفار كافة الجهود لتأمين الاحتفالات بالكنائس.
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