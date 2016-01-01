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النيابة تخطر الداخلية بالقبض على إبراهيم سليمان بعد تأييد حبسه 3 سنوات
أرسلت النيابة العامة، اليوم السبت، إخطارا إلى قوة تنفيذ الأحكام، التابعة لوزارة الداخلية لسرعة القبض على رجل الأعمال إبراهيم سليمان وزير الإسكان الأسبق وذلك على خلفية الحكم الصادر من محكمة النقض برئاسة المستشار وجيه أديب نائب رئيس المحكمة، بقبول الطعن المقدم منه و4 آخرين جزئيا بتعديل الغرامات وتأييد السجن
كانت محكمة النقض، قضت بقبول الطعن المقدم من وزير الإسكان الأسبق إبراهيم سليمان وقضت بتصحيحه جزئيا بإلزام المتهم الأول برد المبالغ التالية بعد التعديل.وتأييد قرار حبسه 3 سنوات في قضية اتهامه و4 آخرين بتخصيص أرض لشركة |سوديك| المملوكة لرجل الأعمال مجدي راسخ، بالمخالفة لإجراءات التخصيص القانونية، على نحو تسبب في إهدار قرابة مليار جنيه من المال العام.وقررت المحكمة تعديل الغرامات من 970 مليون جنيه إلى 194 مليون جنيه، كما قررت تعديل الغرامة الثانية من 81 مليون جنيه إلى 54 مليون جنيه مناصفة بين إبراهيم سليمان وعزت عبدالرءوف، وتعديل الغرامة الثالثة من 13 مليون جنيه إلى 6 ملايين جنيه.
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