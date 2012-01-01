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الداخلية: ضبط 12 كيلو حشيش و76 قرصا مخدرا
وجهت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتعاون مع قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية تحت إشراف اللواء مجدي عبد الغفار ضربة موجعة ضد تجار المواد المخدرة
وكانت معلومات وردت لقطاع مباحث مكافحة المخدرات تفيد بقيام شخص بمزولة نشاط إجرامي في مجال ترويج المواد المخدرة، وجلبها من أحد المنافذ الحدودية بالإسماعيلية، لتوزيعها على عملائه من تجار التجزئة بالقاهرة والمحاقظات الأخري، تزامنا مع احتفالات المصريين بأعياد الميلاد وراس السنة. وعلي الفور تم تقنين الإجراءات الأمنية واستصدار إذن النيابة العامة أسفر عن ضبط المتهم وبحوزته 12 كيلو من مخدر الحشيش و76 قرصا من المواد المخدرة الترامادول ومشتقاته، وذلك بعد مداهمة وكر عبارة عن مخزن أعده المتهم لاخفاء البضائع وذلك أثناء قيامه بالإعداد لتوزيعها على عملائه من تجار التجزئة تم التحفظ على المضبوطات.
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