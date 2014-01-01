وأضاف أبو العزم خلال المؤتمر الصحفي الذي يعقد اليوم السبت بمقر المجلس، أن قانون الأحوال المدنية المميكنة حددت الأسعار بقيد شهادة الميلاد ٨ جنيهات والوفاة ٨٨٥ قرشا وقيد الزواج ١٤ جنيها والطلاق ١٤ جنيها فقط، وأن من يقدم طلب قيد الوفاة بعد سنة بـ١٣ جنيها وقيد الأسرة ١٤ جنيها، وبطاقة الرقم القومي ٢٤ جنيها. وأكد أن القانون لم يحدد ٧ آلاف جنيه، نافيا الإشاعات المتداولة بارتفاع تكلفة الزواج.