تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة سادس مترو الأنفاق من ضبط |م – إ - م|، سبق اتهامه في 3 قضايا آخرها قضية جنح مركز شرطة قويسنا |شيك| ومحكوم عليه هارب في قضيتين؛ أثناء وجوده بمحطة الملك الصالح لمترو الأنفاق إثر استغاثة |ح ح|؛ لقيامه بالنصب والاحتيال عليه والاستيلاء منه على مبلغ 2100 جنيه، نظير الوساطة بتشغيله في إحدى شركات البترول