قضت، اليوم السبت، الدائرة السابعة اقتصادى بمحكمة القاهرة الاقتصادية، برئاسة المستشار محمد حلمي محمد الجندي، وعضوية المستشارين أحمد محمد مصطفى أبو شليب ومحمود محمد، وسكرتارية محمد نصر، بإحالة الدعوى المقدمة من محمد محمود البدري، ضد ورثة الشيخ محمد سيد النقشبندي|، لدائرة أخرى، وحددت جلسة ٤ يناير المقبل أولى الجلسات للمرافعة أمام الدائرة السادسة

تعود تفاصيل القضية رقم ١٤٧٧ لسنة ٢٠١٦، إلى تقدم المدعي عليه سالف الذكر بدعوى ضد أبناء النقشبندي؛ لمخالفتهم بنود عقدي اتفاق تم إبرامهما في وقت سابق مع ورثة الشيخ.ونص الاتفاق على تنازل المدعي عليهم بكافة التسجيلات الخاصة بالمناسبات والحفلات الخاصة من أدعية وأناشيد وتلاوة القرآن الكريم، لصالح المدعي وذلك لاستغلالها في رنات المحمول والكول تون عبر الإنترنت، وذلك نظير مبلغ مالي قدره 30 ألف جنيه شامل عقدي الاتفاق لمدة 59 عاما.