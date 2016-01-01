وكانت معلومات وردت لشرطة التموين مفادها قيام المسئولبن عن محطة وقود بنطاق دائرة قسم أول مدينة نصر، بالاستيلاء على المواد البترولية وبدون جه من المدعم الذي توفرة الدولة.وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضباط الإدارة من ضبط مسئول محطة الوقود، وبالفحص تبين تصرفه في ٣٠ ألف لتر بنزين ٩٢ باعها في السوق السوداء وتم تحرير المحضر اللازم تجاه الواقعة.