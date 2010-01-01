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حبس كهربائي 10 سنوات لاتهامه بالاتجار في الحشيش بالوراق
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ديسمير
2016
14:48 PM
بواسطة
عاقبت، اليوم السبت، محكمة جنايات الجيزة، «كهربائيا» بالسجن المشدد 10 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه؛ لاتهامه بالاتجار في الحشيش بالوراق
صدر الحكم برئاسة المستشار فرغلي مخلوف، وعضوية المستشارين وفيق مكاوي وهشام عبد الظاهر، وأمانة سر رفاعي فهمي وحسام كمال.وأكدت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهم |إسلام سامح عبد الرحمن محمد|، 18 عاما، كهربائي، بإحراز جوهر الحشيش المخدر للاتجار فيه.وقال النقيب يوسف أحمد يوسف أبو غنيمة، معاون مباحث قسم شرطة الوراق، إنه حال مروره الأمني بدائرة عمله أبصر المتهم ممسكًا بيده قطعة الحشيش المخدر فانتزعها وبضبطه وتفتيشه وجده محرزًا لثلاث قطع أخرى لذات الجوهر المخدر وبمواجهته أقر بإحرازها بقصد الاتجار.
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