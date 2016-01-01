ع| 26 سنة وذلك بعدما ضبط بحوزته 600 كيلو لحوم حمير داخل سيارة بمنطقة الكنيسة، لمحكمة جنح العمرانية لبدء محاكمته فيما هو منسوب إليه من اتهامات.وكان المتهم أنكر الاتهامات التي نسبت إليه بحيازة منتجات فاسدة والشروع في توزيعها، مؤكدًا أن المواد المضبوطة داخل سيارته كانت معدة للتوزيع على مزارع الحيوانات المفترسة المنتشرة بمراكز بجنوب الجيزة.وكانت مباحث تموين الجيزة بالتعاون مع مديرية الطب البيطري بالمحافظة قد شكلا حملة مكبرة ضمت رجال مباحث التموين و قسم شرطة العمرانية وأطباء من المديرية، وتم تشكيل كمين أمني وضبط السيارة و مصاردة المضبوطات، وقامت القوة بإلقاء القبض على السائق وتحرير محضر وعرضه على النيابة.