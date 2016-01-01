قضت محكمة جنايات القاهرة بتأييد طلب النيابة العامة، بمنع ٣٣ متهمًا بينهم 8 أساتذة جامعيين وطبيبين وأطقم تمريض طبية، من التصرف في أموالهم وكافة ممتلكاتهم العقارية والمنقولة والسائلة والأسهم والسندات، وذلك في قضية تشكيل شبكة دولية للاتجار في الأعضاء البشرية

وجاء منطوق الحكم كالتالي: |قضت المحكمة بتأييد أمر المنع من التصرف في الأموال للمتهمين وزوجاتهم وأولادهم القصر من ١ إلى ٢٠، ومن ٢٣ إلى ٣٣، وتأييد المنع للمتهمين ٢١ و٢٢ دون مطلقاتهما|.وصدر الحكم برئاسة المستشار |محمد عامر جادو| وعضوية المستشارين |علاء عبد الباقي العفيفي| و |أيمن عبد اللطيف| و|سامح السيد حسن| وبأمانة سر |محمد جبر| و|محمد عوض|، لم يتم إحضار المتهمين من محبسهم، وحضر بعض المحامين نيابة عنهم.