اخبار مصر
-
رياضة
- جهاز الزمالك يطالب لاعبيه بعدم الإفراط في الطعام بفترة الراحة
- بالصور.. اتحاد الكرة يكشف زي المنتخب بأمم أفريقيا
- خيري: سلة الأهلي لا تمل من البطولات وسننافس على سوبر المحترفين
- معلول يكشف موقفه من الاستمرار في الأهلي
- حسين السيد: علمت بمشاركتي في القمة 113 في المحاضرة الأخيرة
- مروان محسن يتحدث عن إشادة البدري وحلم الجابون 2017
- البدري يطلب تقريرا طبيا شاملا عن لاعبي الأهلي
- البدري يجتمع مع جهازه المعاون لبحث مستقبل الأهلي
- طلعت يوسف يستغل علاقته بـ«جدو» الأهلي لحسم صفقة إعارته لبتروجت
- المنتخب السعودي يعلن رغبته في تجنيس السومة
-
التوك شو
- الديهي لـ«الجبالي وحب مصر»: «مصر مش مستحملة والشعب كفر بكم»
- رئيس الجالية المصرية بالكويت: اتهامات الجبالي «باطلة» وصورها «مفبركة»
- «الجيوشى»: 36 مليار جنيه قروض على وزارة النقل لـ«المالية»
- خبير بالشئون التركية: سوريا ساحة خصبة لتصفية الحسابات بين الدول الكبرى
- وزير النقل: تشغيل أول خط نهرى من دمياط إلى القاهرة في ديسمبر
- وزير النقل: 20 مليون جنيه خسائر المترو شهريا
- أحمد موسى يحرج وزير الأوقاف بنشر فيديو لشعائر الشيعة داخل مسجد الحسين
- «السلمي»: كنت على خلاف جوهري مع الإخوان.. ونظموا مليونية ضدي
- «السلمي»: لم أترشح للبرلمان بسبب وجود عناصر غير مناسبة
- «السلمي»: أؤيد رئاسة المستشار عدلي منصور للبرلمان المقبل
تأييد منع متهمي شبكة الاتجار بالأعضاء من التصرف في أموالهم
31
ديسمير
2016
12:49 PM
بواسطة
قضت محكمة جنايات القاهرة بتأييد طلب النيابة العامة، بمنع ٣٣ متهمًا بينهم 8 أساتذة جامعيين وطبيبين وأطقم تمريض طبية، من التصرف في أموالهم وكافة ممتلكاتهم العقارية والمنقولة والسائلة والأسهم والسندات، وذلك في قضية تشكيل شبكة دولية للاتجار في الأعضاء البشرية
وجاء منطوق الحكم كالتالي: |قضت المحكمة بتأييد أمر المنع من التصرف في الأموال للمتهمين وزوجاتهم وأولادهم القصر من ١ إلى ٢٠، ومن ٢٣ إلى ٣٣، وتأييد المنع للمتهمين ٢١ و٢٢ دون مطلقاتهما|.وصدر الحكم برئاسة المستشار |محمد عامر جادو| وعضوية المستشارين |علاء عبد الباقي العفيفي| و |أيمن عبد اللطيف| و|سامح السيد حسن| وبأمانة سر |محمد جبر| و|محمد عوض|، لم يتم إحضار المتهمين من محبسهم، وحضر بعض المحامين نيابة عنهم.
بواسطة
التعليقات
المزيد في حوادث وقضايا
لحظة بلحظة
- «في حب مصر» تنظم احتفالية لنواب غرب الدلتا.. غدا (0)
- «مبادرة الشباب» تطلق حملة لمواجهة ارتفاع سعر الدولار (0)
- «عاصم عبد الماجد».. إرهابي مع سبق الإصرار (0)
- زين السادات: البرلمان القادم مطالب بمراجعة القوانين والتشريعات (0)
- مرشح بمدينة نصر يطالب الشعب المصري بالاصطفاف الوطني (0)
لا يوجد كلمات دلالية لهذا الموضوع